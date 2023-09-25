Ebrar Sitesi sakinleri ve yakınları müze yapılmasını istemedi: "Önce sorumlular cezalandırılsın"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş depremlerinin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi sakinleri ve yakınları, site alanına yapılması planlanan müzeye karşı çıktıklarını söyledi. Site sakinleri ve yakınını kaybeden vatandaşlar, ilk önce sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde simge haline gelen, neredeyse tamamı yerle bir olan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybeden ve daha önce burada oturan vatandaşlar, sitenin enkazında toplandı. Ebrar Sitesi sakinleri adına sorumluların bulunması ve cezalandırılması için bir araya gelen vatandaşlar, alana yapılması planlanan deprem müzesine ise karşı çıktı.

"Bin 400 insanımız göz göre göre ölüme terk edildi"

Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybeden Muhammet Gültekin Taner, "Burada toplanmamızın asıl amacı, bizlere bilirkişi raporu diye verilen beton, demir örnekleri alınmadan bize yeterli denilen bilirkişi raporunu kabul etmemektir. Buna ek olarak 2020 yılında başta Ebrar Sitesi başta olmak üzere Kahramanmaraş için AFAD tarafından düzenlenen İRAP'a göre asıl sorunun zemin sıvılaşması olduğu, herhangi bir yerleşime açık olmadığı belirtildi. Bin 400 insanımız göz göre göre ölüme terk edilmiştir. Asıl istediğimiz şey, ailelerimiz için kaybettiklerimiz için adalettir. Hak için adalet için liyakat için bu bölgenin müze olmaması için siz aileleri ve bizleri yalnız bırakmayan dostlarımızı saygı ile selamlıyorum" dedi.

"Enkaza yapılacak olan müzeyi kabul etmiyorum"

Bir diğer vatandaş Gülhan Sarp ise, "22 yaşında kardeşini 6 Şubat depremlerinde kaybeden bir ablayım. Bir şehir olarak bizler morglara sığmayıp, spor salonlarına, yollara ve refüjlere serilmiş insanların yakınlarıyız. Asla ve asla kardeşlerime, annelerime, babalarıma, evlatlarıma mezar olan Ebrar Sitesi'nin enkazına yapılacak olan müzeyi kabul etmiyorum. Adaletin yerini bulması için bizler her ay burada toplanacağız. Artık ağzımın çıktığı kadar bağırmayacağım. Çünkü gördük ki bağırmak bu memlekette işe yaramıyor" diye konuştu.

"Bizim yavrularımızın kanı yerde kalmasın"

İlk başta torunları ve diğer yakınları için adalet isteyen Fındık Aksu, "Burada hepsini kurban verdim. Kendi şimdi çelik binada zevkini sürüyor. Ben çocuklarımın hakkını istiyorum. Benim yavrularım gitti. Benim çocuklarım, diğer çocuklarımız hepsi gençti. Hepimizin hakkını aradığımız için teşekkür ediyorum. Bizim yavrularımızın kanı yerde kalmasın. Buranın müze olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Burası müze olmasın, bize adalet verilsin"

Ebrar Sitesi'nde birçok yakınını kaybettiğini aktaran bir vatandaş ise, "Gerçekten yaşadığımız şeyleri anlatmanın tarifi yok. Sadece istediğimiz şey adalet, biraz olsun adalet. Buraya müze yapılmasını istemiyoruz. Ayrıca o bilirkişi raporlarını istiyoruz. Burası müze olmasın, bize adalet verilsin. Çok canımız yandı, en azından bu iyi gelecek" şeklinde konuştu.

"Adaleti sağlamalısınız"

Ebrar Sitesi'nde 9 saat enkazda kalan, anne ve babasını kaybeden Fatma Nur Akçelik ise şunları dile getirdi: "Annemle babamı kaybettiğim, tanıdığım insanları kaybettiğim yere müze yapmanızı istemiyorum. Adaleti sağlayın, burası imara açılmamalıydı, imara açılmayacaktı. İmara açılamaz dediniz, neden imara açtınız, neden 11-12 katlı binalar yaptınız? İlk 10 saniyede yıkılan binada annem ve babamı kaybettim, ben 9 saat sonra çıktım enkazdan. Buraya imar izni verenlerden hesap sorulmasını istiyorum. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum, bilirkişi raporunu çıkartacaksınız, çıkartmalısınız. Adaleti sağlamalısınız, çünkü siz de biliyorsunuz burası dere yatağı, marul tarlası. İmara açılmayacaktı, açılamazdı, açmayacaktınız."