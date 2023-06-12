Eber Gölü'nde su seviyesi yükseldi

AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde son yağışlarla birlikte su seviyesi yükseldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, "Bundan önceki yıllardaki seviyenin biraz daha üzerinde doluluğu var. Bunu da yağışların etkisi olarak ifade edebiliriz" dedi.

Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içinde yer alan Eber Gölü, birçok endemik bitkiyi ve hayvan popülasyonunu barındırıyor. Tektonik kökenli son buzul çağı göllerinden Eber'de vahşi tarımsal sulama ve kuraklık nedeniyle önceki yıllarda su seviyesinde önemli ölçüde azalma yaşandı. Ulusal öneme sahip sulak alanlardan biri olan, Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olarak nitelendirilen Eber Gölü, bu yılki yağışlarla geçen seneki doluluk oranını yakaladı. Doluluk oranı yüzde 5 ile 10 oranında artan Eber Gölü'nde, buna rağmen su tasarrufuna gidilmesi gerekiyor.

'EBER GÖLÜ ŞİMDİ MAKSİMUM 1 METRE CİVARINDA DERİNLİĞE SAHİP'

Eber Gölü ve çevresi ile yakından ilgilenen AKÜ Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, "Nisan ayından bu zamana kadar çok güzel yağmur yağdı. Bunun etkisini görüyoruz, kısmi olarak doluluk var. Fakat bu doluluk son 5 yıl içerisindeki seviyeler. Bundan daha önceki yıllardaki seviyeden biraz daha üzerinde doluluk var. Bunu da yağışların etkisi olarak ifade edebiliriz. Derinlik olarak geçmişteki ölçümlerimizde 2-3 metre olurken, şimdi maksimum 1 metre civarında derinliğe sahip. Aynı zamanda kuş çeşitliliği açısından bu yıl biraz daha fazla. Birey sayısı değil de tür sayısı olarak fazla. Bu da pozitif yönde bir sinyal göl açısından. Vatandaş olarak su tasarrufuna, bölgedeki su tasarrufuna, yöresel su tasarrufuna riayet etmemiz lazım. Çünkü bunun üzerine önümüzdeki sene biraz daha su artmış olacak. Aslında her şey bizim elimizde" dedi.

'YAĞMURLAR GÖLÜN SU SEVİYESİNE FAYDALI OLACAK'

Eber Bölgesi Alan Kılavuzu Kadir Ateş, Eber Gölü'nde 146 çeşit kuş türü olduğuna dikkati çekerek, bunlardan kiminin suda, kiminin karada, kiminin de hem suda hem karada yaşayan türler olduğunu aktardı. Ateş, "Çeşitlilik olarak diğer göllere bakacak olursak Eber Gölü bu göllerden daha fazla şansa sahip. Suyun azalmasıyla beraber kuş çeşit türümüz düşmeye başladı. Bunun sebeplerinden biri küresel ısınmadır. Sonra çevresel kirliliktir, fabrikaların atıklarıdır. Bu suyun azalması ve kirlenmesine sebep olduğu için kuş türlerimiz de azalmaya başladı. Su seviyemiz geçen sene ile hemen hemen aynı. 144 kilometrekarelik alana sahip Eber Gölü'müz şu anda yaklaşık 70-75 kilometrekare, belki 80 kilometrekarelik alana sahip. Yağışlarımız sonradan geldi. Nisan yağmurları mayıs ayına aktardı ve bu günlerde de güzel yağmur yağıyor. Tahmin ediyoruz ki bir nebze daha gölün su seviyesine faydalı olacak" diye konuştu. AKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Songül Dest, "Bugün Uğur Hocamızla beraber biyoçeşitlilik gününe özel Eber Gölü'ne geldik. Burada çok güzel bilgiler edindik. Uğur Hocamız, Eber Gölü'ne ait, biyoçeşitlilikle alakalı çok güzel bilgiler aktardı" dedi.AKÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Ozan Burhan Türker de gölde birçok canlı gördüklerini, özellikle flamingoların çok dikkatlerini çektiğini belirterek, "İzlerken bile bizi heyecanlandırdı. Sürü halinde uçuyorlardı. Flamingoları bu kadar yakından göreceğimi düşünmüyordum. Eber Gölü ve hocamız bize bu fırsatı tanıdı" diye konuştu. (DHA)