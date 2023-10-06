Bahçelievler E-5'te meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken 2 sürücü de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı ve vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü başka bir araca çarptı: 2 yaralı

Trafik kazası nedeniyle yol kapanınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

İSTANBUL - Bahçelievler E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken 2 sürücü de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik oluşunca işe yetişmeye çalışan vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler E- 5 yan yol Çobançeşme Mevikii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EVN 892 plakalı aracın sürücüsü Enes Lacin direksiyon hakimiyetini kaybederek Alihan Aydın isimli sürücünün hakimiyetindeki 34 BM 4298 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sürücüler ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin hafif yaralandığı öğrenilirken araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesiyle işe giden vatandaşlar da trafikte kaldı. Vatandaşların kullandıkları toplu taşıma ve servis araçlarından inerek yürüdüğü görüldü.

İşe yetişmeye çalışan vatandaşlardan Yusuf Taş, "yarım saattir bekliyoruz. Baya bir trafik oluştu. İnsanlar işe gitmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş ise "Küçükçekmece Adliyesi'nin orada indim hala yürüyorum. Kaza olduğunu gördüm. Araç hala orada bekliyor. Arkadaşımı bekliyorum" dedi.