Düzceli Balıkçılar Av Yasağını Balık Ekmek Dağıtarak Kutladı

Düzceli balıkçılar, 1 Eylül'de bitecek olan av yasağını balık ekmek dağıtıp horon oynayarak kutladı. Yeni sezon için açılış töreni düzenlendi ve Düzce protokolü de programa katıldı.

Av sezonu horonla başladı

DÜZCE - Düzceli balıkçılar, 1 Eylül'de bitecek olan av yasağını balık ekmek dağıtıp, horon oynayarakkutladı.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de endüstriyel avcılık yapılan balıkçı gemileri için 15 Nisan'da başlayan av yasağı, bugün saat 00.00 itibarıyla bitiyor. Yeni sezon için balıkçılar, yasak döneminde ağlarını ve teknelerini tamir etti. 'Vira bismillah' diyecek olan Düzceli balıkçılar, yeni sezon için açılış töreni düzenledi. Programa Düzce protokolü de yoğun ilgi gösterdi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekili Ercan Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun balıkçıların açılış programına katılarak, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

"Büyükşehirlere Akçakoca limanı üzerinden transfer yapılmakta"

Yeni sezon açılışına katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, " Bugün özlediğimiz bir heyecanı yeniden başlattığımız bir gündeyiz. Denizlerimizde sürdürülebilirliği sağlamak adına 15 Nisan - 1 Eylül arasında denizlerde avcılık yapmaya bir mola veriyoruz. Deniz canlılarının sürdürülebilmesi için bu elzem olan bir tedbirdir. 5 aylık süre içerisinde balıkçılar denizi özledi. Tüketicilerde sofralarda taze balığı özledi. Bu hasret bugün bitiyor ve 15 Nisana kadar sürecek. Karadenizin bereketi ile bizlere sunduğu nimetleri büyükşehirlere Akçakoca limanı üzerinden transfer edilmekte. Kazasız belasız bol bereketli bir av sezonu olsun diyelim. Rastgele diyelim vira bismillah diyelim" ifadelerini kullandı.

Düzceli Balıkçılar açıklamanın ardından halka 1 ton ekmek arası balık dağıtırken, horon teperek yeni sezona başladı.