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Düzce ve Bolu'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Düzce ve Bolu'da etkili olan sis nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda görüş mesafesi düşüyor. Ankara-İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde de sis etkili oluyor. Sürücüler uyarılıyor.