Düzce Valisi Cevdet Atay, Kıbrıs Gazisi Talip Dinç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Düzce merkez Kültür Mahallesinde yaşayan ve akciğer kanseri hastalığıyla mücadele eden Kıbrıs Gazisi Talip Dinç'in vefatı sonrası Vali Cevdet Atay, Dinç Ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 74 yaşındaki yakalandığı hastalık neticesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Talip Dinç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Düzce merkez Kültür Mahallesinde yaşayan ve bir süredir akciğer kanseri hastalığıyla mücadele eden Kıbrıs Gazisi Talip Dinç geçtiğimiz günlerde vefat ederek son yolculuğuna uğurlandı. Vali Cevdet Atay, kurum amirleriyle birlikte Dinç Ailesinin Kültür Mahallesindeki evinde ziyaret ederek taziyede bulundu.

Atay, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. - DÜZCE