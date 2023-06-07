Düzce SYDV Vefa Ekipleri Yaşlıları Yalnız Bırakmıyor

Düzce SYDV bünyesindeki vefa ekipleri, Ulusal Vefa Programı dahilinde kendi evlerinde kalan yaşlıların genel ve kişisel bakımlarını gidererek onlara destek oluyor. Yaşlılar ziyaretten memnuniyet duyarak ekiplere teşekkür etti.