Düzce SYDV Vefa Ekipleri Yaşlıları Yalnız Bırakmıyor
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Düzce SYDV bünyesindeki vefa ekipleri, Ulusal Vefa Programı dahilinde kendi evlerinde kalan yaşlıların genel ve kişisel bakımlarını gidererek onlara destek oluyor. Yaşlılar ziyaretten memnuniyet duyarak ekiplere teşekkür etti.
DÜZCE(İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) vefa ekipleri büyükleri yalnız bırakmıyor. Ekipler kendi evlerinde kalan yaşlılarımızın zaman zaman genel ve kişisel bakımlarını gideriyorlar.
Düzce SYDV bünyesinde ki vefa ekiplerinin hane ziyaretleri devam ediyor. Ekipler
Ulusal Vefa Programı dahilinde büyüklerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek; genel temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçlarını görüyorlar. Yaşlılar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek destek olan ekiplere teşekkür ettiler. - DÜZCE