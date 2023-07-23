Düzce Sahillerinde Cankurtaranlar 22 Kişiye Müdahale Etti

Düzce sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 22 kişiye müdahale etti. Sıcak havaların etkisiyle binlerce vatandaş denize akın ederken, cankurtaranlar da boğulma tehlikesi yaşayanlara yardım etti.

Düzce sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 22 kişiye müdahale etti.

Sıcak havaların etkili olduğu kentte vatandaşlar Akçakoca'da denize akın etti. Sahilleri dolduran binlerce vatandaş serinlemek için denize girerken, son 1 haftada boğulma tehlikesi yaşayan 22 kişinin de imdadına cankurtaranlar yetişti. Özellikle Karaburun, Melenağzı, Çayağzı, Çuhallı plajlarında denize giren vatandaşların daha dikkatli olması istendi. - DÜZCE