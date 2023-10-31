Düzce Ovası Sis Altında
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Yaşam Haberleri
Düzce'de gece başlayan sis, sabah etkisini artırarak kenti sarmış durumda. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Düzce Ovası sise büründü.
Kentte gece başlayan sis, sabah etkisini artırdı. Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği ovaya, sabah sis bastırdı.
Sis nedeniyle Gölyaka-Düzce bağlantı yolunun Duraklar ve Aydınpınar kesiminde görüş mesafesi düştü.
Ulaşımda herhangi aksaklık yaşanmazken, görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerliyor.
Dağların eteklerinde oluşan ve adeta sis denizini andıran manzara, havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Yaşam