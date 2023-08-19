Düzce'nin serinleten yaylaları böyle görüntülendi

Hava sıcaklıkları yaylada 15 derece

DÜZCE - Düzce'de hava sıcaklıkları şehir merkezinde 30 derece ölçülürken, Balıklı Yaylasında sıcaklık Meteoroloji Müdürlüğüne göre 15 derece ölçüldü.

Düzce'de bunaltıcı sıcaklıklar devam ederken, yaylalar ise vatandaşları serinletmeye devam ediyor. Kaynaşlı'da bulunan Topuk Yaylası'nda hava sıcaklıkları 21 derece ölçülürken, en düşük sıcaklık ise Balıklı Yaylasında ölçüldü. Hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülen Balıklı Yaylası dron ile görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Mehmetcan Düzgün tarafından çekilen görüntülerde, yaylanın tam ortasından geçen su ile birlikte yayla, yeşil ve mavinin buluştuğu bir konum olarak değerlendiriliyor. Şehrin bunaltıcı sıcaklarından kaçanların Düzce yaylalarının serinleten esintisine gidenlerden birisi olan Abdullah Yaldız, "Düzce'de ki sıcak havalardan, nemli havalardan dolayı Topuk Yaylası'na geldik serinlemek amacı ile. Burada hava sıcaklığı 15-16 derece arasında ve hava rüzgarlı" ifadelerini kullandı.