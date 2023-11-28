Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası karla kaplandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası ve Göleti'nde kar etkili oldu.

Yayla ve göletin çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlar ile patika yolların sonbahardaki güzel görüntüsüne kar eşlik etti.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı nedeniyle doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yayla, her mevsim adrenalin tutkunlarına çadır kampı, trekking, foto-safari gibi çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

Yayla ve çevresinin karla kaplı görüntüsü havadan görüntülendi.