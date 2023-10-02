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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sonbaharın güzellikleri

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki yaylalar ve ormanlar, sonbaharda ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor. Havaların soğumaya başlamasıyla ilçenin yüksek kesimlerindeki Samandere ve Kardüz Yaylaları ile Saçmalıpınar ve Aksu köylerindeki bitki örtüsü, sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına dönüşüyor. Renk cümbüşünün yaşandığı yaylalara çıkan doğaseverler, sonbaharın güzelliklerini fotoğrafladı. Ormanlık alanlar yağış ve sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.