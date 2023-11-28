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DÜZCE'deki Topuk Yaylası Karla Beyaza Büründü

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DÜZCE'deki Topuk Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Karla birlikte doğa beyaza bürünürken, yayladaki gölün maviliği ve çam ormanlarının yeşilliği de bir araya gelip, fotoğraflık görüntüler ortaya çıkardı.

DÜZCE'deki Topuk Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Ormanların yeşil tonuyla karlı kaplı alanların gökyüzünden çekilen görüntülerinde, eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Kaynaşlı ilçesinde bulunan ve aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kamp tesislerinin bulunduğu Topuk Yaylası'nda kar etkili oldu. Karla birlikte doğa beyaza bürünürken, yayladaki gölün maviliği ve çam ormanlarının yeşilliği de bir araya gelip, fotoğraflık görüntüler ortaya çıkardı. Dronla havadan görüntülenen Topuk Yaylası'nın manzarası, dikkat çekti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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