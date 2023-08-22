Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Düzce'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Ö. İdaresindeki 59 AEK 477 plakalı Dacia marka jip, yol çalışması sebebi ile yavaşlayan yolda Recep Ö. idaresindeki 78 BK 350 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile güzergahta seyir halinde olan Hasan M. idaresindeki 41 ALH 129 plakalı Skoda marka otomobil ile Ali M. idaresindeki 06 ABN 634 plakalı Citroen marka otomobilde kazaya karıştı. Kazada Mustafa Ö., Recep Ö., Hasan Ö., Emine Ö., Ali M. ve Hasan M. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerince engelli bir bireye özel ilgi gösterdi.

"Ben yavaşladım ortalık böyle oldu"

Kazanın oluş hikayesini anlatan Recep Ö., " Önde trafik sıkışmıştı. Önümdeki araç dörtlüleri yakmıştı. Bende dörtlülerimi yakıp yavaşladım. Trafik durma noktasına geldi. Ondan sonrası bir patırtı koptu. Araçta da büyük hasar var" ifadelerini kullandı.

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE