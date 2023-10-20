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Düzce'de Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

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Yaşam Haberleri

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

OTOYOLDA 11 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI: 7 YARALI

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. 1 hafif ticari ile 10 otomobilin birbirine çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen 7 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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