Düzce'de Yayanın Kazadan Son Anda Kurtulma Anı Kamerada

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın, kontrolden çıkarak üzerine gelen otomobili son anda fark ederek kazadan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akçakoca ilçesinden Düzce istikametine seyreden kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil D-655 kara yolu Boğaziçi mevkisinde kontrolden çıktı.

Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, hızla üzerine gelen otomobili fark ederek aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil ise yayayı geçtikten sonra refüje çarparak durabildi.

Yayanın kazadan kurtulma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.