Düzce'de yaşayan 100 yaşındaki Harun Yeşilyurt'tan vatan sevgisi

Düzce'de yaşayan 100 yaşındaki Harun Yeşilyurt'un vatan sevgisi ve Türk bayrağına olan bağlılığı anlatıldı. Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik eden Yeşilyurt, yaşadığı zorluklara rağmen vatanına olan sevgisini hiç kaybetmedi.

Düzce'de yaşayan 100 yaşındaki Harun Yeşilyurt, elinden Türk bayrağını, dilinden vatan sevgisini düşürmüyor.

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "Cumhuriyet'in Çınarları" temalı dosya haberin son bölümlünde 18 Eylül 1923'te doğan ve Düzce'de yaşayan Harun Yeşilyurt'un hayat hikayesi anlatıldı.

Karaca Mahallesi Işık Sokak'ta kızıyla yaşayan 6 çocuğu, 14 torunu olan Yeşilyurt, Cumhuriyet'in 100. yılına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hayatı boyunca pek çok önemli olaya tanıklık eden Yeşilyurt, anılarını bazen gülümseyerek bazen de duygulanarak anlatıyor.

Vatan ve bayrak sevgisini her fırsatta dile getiren Yeşilyurt, sıklıkla söylediği "Ankara'nın Taşına Bak" türküsüyle başta çocukları ve torunları olmak üzere kendisini ziyarete gelenleri duygulandırıyor.

"Allah vatanımızı düşürmesin"

Harun Yeşilyurt, AA muhabirine, Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurulduğunu söyledi.

Sevgisini her fırsatta Türk bayrağını öperek gösteren Yeşilyurt, "Türkiye'yi ve bayrağı çok seviyorum. Bu ülkenin namusu, vicdanı, hayası, her şeyi bu bayrak. Bu bayrak olmasa yürüyemeyiz. Bu bayrak için ne canlar feda edildi. Bu bayrak hepimizin. Allah vatanımızı düşürmesin. Bu bayrak benim canım. Bu bayrak olmasa biz hiçiz." diye konuştu.

Yeşilyurt, geçmişte büyük zorlukların yaşandığını ifade ederek, "Yaşadıklarımızı hiç sormayın ağlarsınız." dedi.