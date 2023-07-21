Düzce'de Vatandaşlar Sıcaktan Bunalınca İlginç Yöntemler Deniyor
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Düzce'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar serinlemek için ilginç yöntemlere başvurdu. Bisikletli bir vatandaş şapkanın altına yaprak koyarken, bir diğer vatandaş ağaç dalları ve yapraklarını kafasına sararak yoluna devam etti. Bir başka görüntüde ise ot biçen bir vatandaş şemsiyeyi kafasına sabitleyerek çalışma yaptı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince vatandaşlar ilginç yöntemler ile serinlemeye çalıştı.
Sıcaktan bunalan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Cadde ve sokaklarda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bisikletli bir vatandaş şapkanın altına yaprak koyarak, birisi de ağaç dalları ve yapraklarını kafasına sararak yoluna devam etti. Bir başka görüntüde ise ot biçen bir vatandaşın, şemsiyeyi kafasına sabitleyerek çalışma yapması dikkat çekti. - DÜZCE