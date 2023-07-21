Düzce'de Vatandaşlar Sıcaktan Bunalınca İlginç Yöntemler Deniyor

Düzce'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar serinlemek için ilginç yöntemlere başvurdu. Bisikletli bir vatandaş şapkanın altına yaprak koyarken, bir diğer vatandaş ağaç dalları ve yapraklarını kafasına sararak yoluna devam etti. Bir başka görüntüde ise ot biçen bir vatandaş şemsiyeyi kafasına sabitleyerek çalışma yaptı.