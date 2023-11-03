Düzce'de Üniversite Öğrencisine Kamyonet Çarptı
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Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi tedaviye alındı.
Yunus A. yönetimindeki 81 DS 999 plakalı kamyonet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzce Üniversitesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Edanur P'ye (22) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Edanur P, sağlık personelince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.