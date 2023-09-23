Düzce'de Üç Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

Düzce'de gece saatlerinde üç katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

DÜZCE'de gece saatlerinde üç katlı apartmanın çatısı, çıkan yangında alev alev yandı.

Darıcı Mahallesi 5715 Sokak'ta gece saatlerinde üç katlı apartmanın çatısında elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Binada oturan vatandaşlar, korkuyla dışarı çıkarak, itfaiyeye ihbarda bulundu. Adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatının tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.