Düzce'de trafik tabelasına çarpan motosiklet fındık bahçesine uçtu

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada motosiklet, yol kenarındaki trafik tabelasına çarparak fındık bahçesine uçtu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de yol kenarındaki trafik tabelasına çarpan motosiklet fındık bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çamköy-Körpeşler bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamköy istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Müjdat G.'nin kullandığı 81 HB 121 plakalı hız motosikleti, Sancaklar mevkiinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik tabelasına çarparak fındık bahçesine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE