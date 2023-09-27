Düzce'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce D100 Karayolu Çoban mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza D100 karayolu Çoban Kavşağında dalcıkta meydana geldi. G. B. idaresindeki 06 CSB 116 plakalı otomobil, ile Fahrettin Ay(61) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Fahrettin Ay kaldırıldı Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Düzce'nin tanınmış simalarından Fahrettin Ay, Koçyazı Mahallesinde ki evinden alınarak ikindi namazının ardından Koçyazı mezarlığına defin edilecek. - DÜZCE