Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 133 bin 282'ye yükseldi. Kentte en çok motosiklet bulunuyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 133 bin 282 oldu. Kentte otomobilden sonra gelen en çok motosiklet var.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 133 bin 282 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 63 bin 803 otomobil, 2 bin 675 Minibüs, bin 500 Otobüs, 19 bin 617 Kamyonet, 5 bin 310 Kamyon, 26 bin 229 Motosiklet, 13 bin 674 Traktör, 474 özel taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE