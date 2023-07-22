Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 131 Bini Geçti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 131 bini geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 131 bin 265 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 63 bin 436 otomobil, 2 bin 686 Minibüs, bin 496 Otobüs, 19 bin 498 Kamyonet, 5 bin 245 Kamyon, 24 bin 820 Motosiklet, 13 bin 616 Traktör, 468 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE