Düzce'de Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Düzce'de lastiklerinden tutuşan tırın dorsesindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Düzce Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan yüklediği tuzu, Karayolları Düzce şefliğine götüren Çağlayan Ç. idaresindeki 06 V 8477 plakalı Mercedes marka tırın dorse kısmından alevler yükseldiğini gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bu esnada sürücü aracı dorseden ayırarak yangına müdahil olmaya çalıştı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen dorseyi kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sebebi ile kapatılan yol, alevlerin söndürülmesinin ardından tek şeritten verilmeye başlandı. Tırın dorsesi ise sabah saatlerinde bulunduğu yerden kaldırılacak. - DÜZCE