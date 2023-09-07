Düzce'de tır devrildi, şoför yaralandı
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'na geçişi sağlayan bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde devrilen tırın şoförü yaralandı, trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'na geçişi sağlayan bağlantı yolu açıldı.
D-100 kara yolu Kaynaşlı kesiminde seyreden O.A. yönetimindeki 14 EA 182 plakalı katı atık yüklü tır, otoyolun Ankara istikametine geçiş yapmak için bağlantı yoluna girdiği sırada virajda devrildi.
Yaralanan tır sürücüsü ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Yaşam