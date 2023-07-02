Düzce'de Su Isıtıcısından Çıkan Yangın Söndürüldü

Düzce'de Aziziye Mahallesi'nde bir evde su ısıtıcısının fişi elektrik prizine takılması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde hasar meydana gelirken, olayda kolundan hafif yaralanan bir kişi ambulansta müdahale edildi.