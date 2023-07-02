Düzce'de Su Isıtıcısından Çıkan Yangın Söndürüldü
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Düzce'de Aziziye Mahallesi'nde bir evde su ısıtıcısının fişi elektrik prizine takılması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde hasar meydana gelirken, olayda kolundan hafif yaralanan bir kişi ambulansta müdahale edildi.
Düzce'de bir evde su ısıtıcısından çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, yangında 1 kişi hafif yaralandı.
Aziziye Mahallesi 983. Sokak üzerinde T.Y'ye ait evde su ısıtıcısının fişi elektrik prizine takılırken yangın çıktı.
Ev sakinleri yangını kendi çabalarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, evde hasar meydana geldi.
Bu arada alevleri söndürmek isterken kolundan hafif yaralanan ev sakinlerinden Z.Y'ye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.