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Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

1 Aralık 2023 09:51 Son Güncelleme: 09:52 Abone Ol

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü. Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan yolların bazı kesimlerinde sis etkili oldu.