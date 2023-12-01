Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü. Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan yolların bazı kesimlerinde sis etkili oldu.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.
Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce gişeleri, Gümüşova ve Yeşilyayla mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kuzey Çevre Yolu'nda da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Polis ekipleri, sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.