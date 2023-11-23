UMKE ve AFAD koordinesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği kentte meydana gelen selde Melen Çayı'na düşen 3 kişinin kurtarılması için kırmızı alarm verildi. Tatbikata katılan ekiplerin gösterdiği performans beğeni topladı.

Düzce'de sel tatbikatı gerçekleştirildi.

UMKE ve AFAD koordinesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği kentte meydana gelen selde Melen Çayı'na düşen 3 kişinin kurtarılması için kırmızı alarm verildi.

Hızlıca Mamure Köyü mevkisinde suda mahsur kalanların bulunduğu bölgeye giden ekipler, 3 kişinin yerini tespit ederek çalışma alanı oluşturdu.

UMKE, AFAD İtfaiye Su Altı Ekipleri, gönüllü arama kurtarma derneği üyeleri, AFAD gönüllüleri ile polis ve sağlık personelinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, 2 kişiye bot ve halat yardımıyla ulaştı.

Senaryo kapsamında kurtarılan 2 kişi, bölgede hazır bulunan ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Cansız bedenine ulaşılan diğer kişi ise sudan çıkararak ilgililere teslim edildi.

Tatbikata katılan ekiplerin gösterdiği performans beğeni topladı.