Düzce'de sağanak yağışla birlikte Melen Çayı'nda yükselen sular köpeği tehlikeye attı
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Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonucunda Melen Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Sel sularıyla birlikte akıntıya kapılan bir yavru köpek, üzerinde bulunduğu odun parçalarıyla boğulmaktan kurtulmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ancak köpeğe müdahale edilemedi ve bir süre sonra gözden kayboldu.
Düzce'de etkili olan sağanak yağışla birlikte Cumayeri ilçesinde Melen çayında da sular yükseldi. Melen Çayı'na düşen bir yavru köpek, selin getirdiği odun parçalarının üzerine çıkarak boğulmaktan kurtulmaya çalıştı. Köpeğin, üzerinde bulunduğu odun parçalarıyla birlikte akıntıya kapılarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kurtarılmayı bekleyen köpeğe müdahale edilemedi. Yavru köpek, bir süre sonra gözden kayboldu.