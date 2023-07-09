Düzce'de sağanak yağışla birlikte Melen Çayı'nda yükselen sular köpeği tehlikeye attı

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonucunda Melen Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Sel sularıyla birlikte akıntıya kapılan bir yavru köpek, üzerinde bulunduğu odun parçalarıyla boğulmaktan kurtulmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ancak köpeğe müdahale edilemedi ve bir süre sonra gözden kayboldu.