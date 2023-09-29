Düzce'de Sağanak Yağış Sonucu Kargo Minibüsü Mahsur Kaldı

DÜZCE'de etkili olan sağanak sebebiyle bir kargo minibüsü su birikintisinde mahsur kaldı. Araçta bulunan 2 kişi ve minibüs, itfaiyenin yaptığı çalışmalarla kurtarıldı.

DÜZCE'de etkili olan sağanak sebebiyle bir kargo minibüsü su birikintisinde mahsur kaldı. Araçta bulunan 2 kişi ve minibüs, itfaiyenin yaptığı çalışmalarla kurtarıldı.

Düzce'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Düzce 1'inci Organize Sanayi Bölgesi 1'inci caddede rögarlar tıkandı ve su birikintisi oluştu. Rıdvan Coşar yönetimindeki 81 BV 314 plakalı kargo minibüsü su birikintisinde mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye giden Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, minibüs içinde mahsur kalan sürücü Rıdvan Coşar ve yanındaki Osman Aydemir'i kurtardı. Minibüs de çekilerek su birikintisinden çıkarıldı. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA)