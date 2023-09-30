Düzce'de Sağanak Yağış Sonrası Yollar ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı

DÜZCE'de etkili olan sağanağın ardından kent merkezinde birçok noktada yollar sularla kaplanırken, iş yerlerini su bastı.

Düzce'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağışın ardından kent merkezinde birçok noktada yollar ve alt geçitler sularla kaplandı. Sürücüler sularla kaplı yollar nedeniyle güçlükle ilerledi. Kentte 13 dakika etkili olan şiddetli yağmurun ardından Galericiler Sitesi ile Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. Rögarların tıkanmasıyla birlikte suyla dolan işyerlerinde Düzce Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. (DHA)