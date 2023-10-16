Düzce'de Sağanak Yağış

Düzce'de sağanak etkili oluyor

DÜZCE - Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Düzce'de sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için sağanak uyarısı verdi. Uyarının ardından beklenen sağanak Düzce'de etkili oldu. Ansızın bastıran yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar kapalı alanlara saklanırken, hazırlıklı gelen vatandaşlar ise şemsiyeleri ile yağmurdan korundu. Sağanağın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.