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Düzce'de Sağanak: Dereler Taştı, Evleri Su Bastı

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Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Bazı evleri su bastı, doğalgaz boruları patladı.

1)DÜZCE'DE SAĞANAK; DERELER TAŞTI, EVLERİ SU BASTI

DÜZCE'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı evleri su basarken, doğalgaz boruları patladı.

Düzce'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gölyaka ilçesindeki çeşitli mahallelerde derelerin taşması sonucu evleri su bastı. Vatandaşlar evlerinin durumunu cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı vatandaşlar ise kamyonetlere binerek evlerinden uzaklaştılar. Bu arada yine Gölyaka ilçesi Esen Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle asfalt zeminin çökmesi sonucu doğalgaz borusu patladı. Ekipler bölgede tedbir alarak, patlayan borunun tamir edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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