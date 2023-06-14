Düzce'de Sabiha Ulusoy Kütüphanesi yapım çalışmaları sürüyor
Yaşam Haberleri
Düzce'de inşa edilen Sabiha Ulusoy Kütüphanesi yapım çalışmaları sürüyor. Başkan Faruk Özlü, kütüphanede incelemelerde bulunarak son aşamaya gelindiğini ve peyzaj çalışmalarının yapıldığını açıkladı. Kütüphanenin sponsorluğunu yapan iş insanı Hasan Ulusoy'a da teşekkür edildi.
Düzce'de inşa edilen Sabiha Ulusoy Kütüphanesi yapım çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Faruk Özlü, Uzunmustafa Mahallesi'nde yapımı süren kütüphanede incelemelerde bulundu.
Son aşamaya gelindiğini ve peyzaj çalışmaları yapıldığını aktaran Özlü, "Elektrik ve su altyapısı tamamlandı. Bayram dönüşü çimleri ekeceğiz. Bayramdan sonra da açacağız. Bu kütüphaneyi çok önemsiyoruz. Meslek Yüksek okulumuzun da bulunduğu alanda çok modern kütüphane inşa etmiş olduk." ifadesini kullandı.
Özlü, kütüphanenin sponsorluğunu yapan iş insanı Hasan Ulusoy'a da teşekkür etti.