Düzce'de Sabiha Ulusoy Kütüphanesi yapım çalışmaları sürüyor

Düzce'de inşa edilen Sabiha Ulusoy Kütüphanesi yapım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Faruk Özlü, Uzunmustafa Mahallesi'nde yapımı süren kütüphanede incelemelerde bulundu.

Son aşamaya gelindiğini ve peyzaj çalışmaları yapıldığını aktaran Özlü, "Elektrik ve su altyapısı tamamlandı. Bayram dönüşü çimleri ekeceğiz. Bayramdan sonra da açacağız. Bu kütüphaneyi çok önemsiyoruz. Meslek Yüksek okulumuzun da bulunduğu alanda çok modern kütüphane inşa etmiş olduk." ifadesini kullandı.

Özlü, kütüphanenin sponsorluğunu yapan iş insanı Hasan Ulusoy'a da teşekkür etti.