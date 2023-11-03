Düzce'de Sabah Sis Alarmı

Düzce şehir merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, trafik ekipleri uyarılarda bulundu.

Düzce güne sisli uyandı

-Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

DÜZCE - Düzce sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

Düzce şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü sis sebebiyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, vatandaşları görüş mesafesinin düşmesine sebep olan sise karşı uyararak, sürücülerin farlarını yakmalarını, hız kurallarına uymalarını ve yayalara karşı daha dikkatli seyir etmelerini istedi.