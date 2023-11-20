Düzce'de meydana gelen trafik kazasında pikap ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Düzce'de pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Beyciler Mahallesi 2423. Cadde'de L.B. idaresindeki 34 CZN 980 plakalı otomobil, 1707. Cadde'ye dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki 81 AAH 198 plakalı pikap ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan E.A, F.M. ve B.C. yaralandı.

Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen pikap ile çarpışması yer alıyor.