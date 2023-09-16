Düzce'de patpat devrildi, 1 kişi yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde patpat adı verilen tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "patpat" adı verilen tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Alının bilgilere göre, Kaynaşlı ilçesi Yeşiltepe köyünde patpat adı verilen tarım aracı devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan şahsı ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE