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Düzce'de Otoyolda Balata Kazası: 1 Kişi Yaralandı

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Düzce'de otoyolda seyir halinde olan bir araçtan fırlayan balata, başka bir aracın camından içeri girdi ve sürücüyü yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de otoyolda önünde seyreden araçtan fırlayan balata, başka bir aracın camından içeri girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan E.Ş. idaresindeki 51 ABD 094 plakalı aracın ön camından içeriye, başka bir araçtan fırlayan balata girerek sürücünün omzunu yaraladı. Sürücü E.Ş., aracı ile birlikte Anadolu Otoyolu Düzce gişelere kadar gelip, burada sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ilginç kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Anadolu Otoyolu Düzce Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Haberler

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