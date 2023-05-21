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Düzce'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Düzce'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Yaşam Haberleri

Düzce'nin Yığılca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Önder Tekin idaresindeki 81 ABL 670 plakalı otomobil, Yığılca- Düzce bağlantı yolunun Tıraşlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki Emine Tekin, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Yaşam

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