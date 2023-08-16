Düzce'de Otobüs Şoförü Yaşlı Kadına Yardım Etti

Düzce Belediyesi'nde çalışan bir otobüs şoförü, durakta indirdiği yaşlı kadına trafik akışının yoğun olduğu caddede karşıya geçmesinde yardımcı oldu. Şoförün bu davranışı araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Düzce'de belediye otobüsü şoförü, durakta indirdiği yaşlı kadının trafik akışının yoğun olduğu caddede karşıya geçmesine yardımcı oldu.

Düzce Belediyesi Düzce Ulaşım AŞ'de çalışan şoför Tarık Öztaş, yolculardan yaşlı bir kadını Bahçeşehir Bağlantı Yolu'ndaki durakta indirdi.

Kendisi de otobüsten inen Öztaş, koluna girdiği kadını trafiğin yoğun olduğu caddede karşıya geçirdi.

Öztaş'ın otobüsteki diğer yolculardan takdir toplayan davranışı, araç içi kamerası tarafından kaydedildi.