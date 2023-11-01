Düzce'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaya Yaralandı

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsünün kaldırımda yürüyen yayanın üzerine düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından sürücü ve 16 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.U. (20) idaresindeki 81 ACL 110 plakalı motosiklet, kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki K.Ç. hakimiyetindeki 81 KC 828 plakalı otomobil motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan sürücü, yolda yürüyen 2 gençten M.S.'nin (16) üzerine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.S. de bilinci açık şekilde tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması, sürücünün de o sırada kaldırımda yürüyen 2 yayadan M.S.'nin üzerine düştüğü, düşmeyle yayaların da dengelerini kaybettiği görülüyor. Aynı zamanda görüntülerde, gençlerin yerden kalkarak sürücünün yardımına gittiği, vatandaşların da olay yerine koştuğu anlar yer alıyor. - DÜZCE