Düzce'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazada sürücünün ehliyetinin olmadığı ve motosikletin plakasının sahte olduğu tespit edildi.

Düzce'de dengesini kaybederek düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının da sahte olduğu tespit edildi.

Kaza, Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 640. sokaktan 642. Sokağa dönüş almak isteyen T.A. idaresindeki 54 AEH 790 plakalı Mondial marka motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yere düşen sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının da sahte olduğu tespit edildi. Motosiklet otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE