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Düzce'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de trafiğe kapalı yolda park halindeki iş makinesine çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kuzey Çevre yolu Musababa mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, sürücü ve yolcunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.