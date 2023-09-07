Düzce'de moloz yüklü tır yan yattı, sürücü yaralandı

Moloz yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

DÜZCE - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği moloz yüklü tır yan yattı, sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı.

Kaza, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolu üst geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Düzce D100 Karayolu Kaynaşlı ilçesi mevkiinden Anadolu Otoyoluna girmek isteyen O.A. idaresindeki 14 EA 182 plakalı moloz atıkları taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yat yattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü O.A.'ya olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yol için tırı kaldırma çalışması başlatıldı.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.