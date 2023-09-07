Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. Kazalarda bir motosiklet ile bisiklet çarpışırken, bir otomobil de elektrik direğine çarptı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.