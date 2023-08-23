Düzce'de Metruk Bir Ev ve İki Binanın Çatısı Yangında Yandı

Düzce'de çıkan yangında metruk bir ev ve iki binanın çatısı yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çıkan yangında metruk bir ev ve iki binanın çatısı yandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Karaca Mahallesi Çileli Sokak'ta metruk bir binada yangın çıktı. Alevler büyüyerek yan bitişiğindeki iki binanın çatısına sıçradı. Yangını gören mahalle halkı, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Karaca Mahallesi Muhtarı Bahattin Gümüş, "Baraka bina varmış, oradan tutuştuğunu söylüyorlar. Oradan da binaya sıçradığını söylüyorlar. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Can kaybımız, yaralımız yok" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DÜZCE