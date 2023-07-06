Üye Girişi
Haberler
Düzce'de köy muhtarının evine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Düzce'de köy muhtarının evine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Yaşam Haberleri

Düzce merkeze bağlı Ozanlar köyünde muhtarın evine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Düzce'de köy muhtarının evine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Düzce merkeze bağlı Ozanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhtar Bülent Keser, bahçe işleri yaparken yılanı fark etti. Ardından yılanın evine girdiğini gören Keser, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, uzun süren çalışma sonrası yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Düzce Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title