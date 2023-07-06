Düzce merkeze bağlı Ozanlar köyünde muhtarın evine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Düzce'de köy muhtarının evine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, Düzce merkeze bağlı Ozanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhtar Bülent Keser, bahçe işleri yaparken yılanı fark etti. Ardından yılanın evine girdiğini gören Keser, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, uzun süren çalışma sonrası yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı. - DÜZCE