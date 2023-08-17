Düzce'de Kervan Kavşağında Tırın Dorsesindeki Keresteler Yola Saçıldı

Düzce'de Kervan Kavşağında virajı giren tırın dorsesinde yüklü olan keresteler yola saçıldı. Polis ekipleri vatandaşlarla birlikte keresteleri kaldırarak yolu açtı.

Olay D-100 Karayolu Kervan kavşağı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ali P. idaresindeki 81 ABJ 581 plakalı Mercedes marka tır, Kervan kavşağında dönüş almak istediği esnada dorsede yüklü bulunan keresteler yola saçıldı. Kısmen trafiğe kapanan yol için bölgeye gelen trafik polisleri elleri ile keresteleri kaldırmaya başladı. Yolun açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, büyük araçların geçebilmesi için keresteleri yol kenarına aldı. Kerestelerin yoldan kaldırılması için bölgeye forklift sevk edildi. Yola savrulan keresteler yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu. Kerestelerin yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. - DÜZCE