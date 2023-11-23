Düzce'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Üç kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de kereste fabrikasında yangın
DÜZCE - Düzce'de kereste fabrikasında yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın Düzce'nin Konuralp bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kereste fabrikasının kurutma bölümünde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Düzce Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlardan üç kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.