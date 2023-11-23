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Düzce'de Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Üç kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.